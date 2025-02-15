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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анастасия Шевченко о чемпионате мира: «Очень обидно, что нас там нет. Трасса в Ленцерхайде – моя любимая»

С марта 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

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