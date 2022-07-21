Экипажи БМП-3 ЮВО преодолели водные преграды на полигоне в Волгоградской области

Экипажи БМП-3 ЮВО преодолели водные преграды на полигоне в Волгоградской области

До занятий в водоеме военнослужащие изучили требования безопасности, сдали нормативы по плаванию, прошли курс легководолазной подготовки и отработали аварийное покидание машин на специальных тренажерах.

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