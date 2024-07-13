Глава МИД Литвы Ландсбергис остался недоволен результатами саммита НАТО

Разочарование результатами саммита НАТО в Вашингтоне выразил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.«Не произошло никакого серьезного стратегического прорыва», — написал Ландсбергис на своей странице в соцсети, при этом заметив, что от саммита никто и не ожидал значительных изменений, так как итоговые положения декларации были известны еще за несколько месяцев до мероприятия.