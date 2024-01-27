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СМИ: Для освобождения Авдеевки необходимо взять «9 квартал»: Новости из Авдеевки к утру 27.01.2024 г., последние данные о боях за авдеевский укрепрайон в ходе СВО

Новости из Авдеевки по состоянию к утру 27 января 2024 года, последние данные о продвижении ВС России в авдеевском укрепрайоне.

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