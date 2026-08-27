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Аргументы и Факты

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Мария Захарова назвала Зеленского монстром, переросшим своих создателей

Мария Захарова назвала Зеленского монстром, переросшим своих создателей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что Владимир Зеленский является монстром, которого создали западные страны, однако он перерос своих покровителей и отменил выборы в стране.

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