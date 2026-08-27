Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что Владимир Зеленский является монстром, которого создали западные страны, однако он перерос своих покровителей и отменил выборы в стране.
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