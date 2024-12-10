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Россиянам назвали особо вредные сочетания алкогольных напитков

Россиянам назвали особо вредные сочетания алкогольных напитков

Врач Майорова: сочетание алкоголя с энергетиками усиливает риск отравления При употреблении алкоголя важно учитывать, какие сочетания напитков могут быть особенно вредными для здоровья, сообщила врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Ольга Майорова.

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