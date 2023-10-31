От одного имени нашего президента западников корчит, как чертей от ладана Андрей Соколов Помните, как профессор Преображенский в «Собачьем сердце» Булгакова советовал не читать перед обедом газет? Мол, это вредит пищеварению.
Путин: живее всех живых!
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Дай Бог здоровья Владимиру Владимировичу, хотя он на него и не жалуется. Столько работает и всё и везде успевает, трудно ему, но держится молодцом. Понимает, что за ним Россия, которую без него опять начнут растаскивать по частям, а он свою Родину любит по настоящему и в обиду не даст. Все мы уходим, каждый в своё время, но ему ещё жить долго и счастливо, а иначе нельзя, мы все за него молимся.
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1 д.
Юрий Золотарев
Их "корчит" от одного имени ВВП?? Эт хорошо-о! Значит, ЛЕКАРСТВО действует!
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1 д.
Галина Скрипник
Ну значит долго жить будет... И слава Богу!
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1 д.
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