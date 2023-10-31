Путин: живее всех живых!

Гарибян Сусанна

Дай Бог здоровья Владимиру Владимировичу, хотя он на него и не жалуется. Столько работает и всё и везде успевает, трудно ему, но держится молодцом. Понимает, что за ним Россия, которую без него опять начнут растаскивать по частям, а он свою Родину любит по настоящему и в обиду не даст. Все мы уходим, каждый в своё время, но ему ещё жить долго и счастливо, а иначе нельзя, мы все за него молимся.