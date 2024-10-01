12 октября к Земле приблизится комета: к чему готовиться знакам зодиака Алёна ЮрьеваС 12 октября человечество станет свидетелем редкого космического явления — комета, которую в последний раз наблюдали 80 тысяч лет назад, максимально приблизится к нашей планете.