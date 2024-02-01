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Мировое обозрение

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СМИ: ведущие компании США отказываются от разработки передовых вооружений из-за финансовых рисков

СМИ: ведущие компании США отказываются от разработки передовых вооружений из-за финансовых рисков

Несколько американских военно-промышленных корпораций, таких как Northrop Grumman, Lockheed Martin и Raytheon Technologies, отказываются от некоторых контрактов с Пентагоном на разработку передовых систем вооружений для противодействия угрозам из-за рубежа, опасаясь убытков.

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