Названа дата повышения стоимости проезда в общественном транспорте Новосибирска

С 23 декабря поездки в наземном и подземном транспорте будут стоить 40 рублей.На сайте мэрии Новосибирска опубликован проект постановления, в соответствии с которым с 23 декабря 2024 года в городе проезд в общественном транспорте подорожает до 40 рублей.