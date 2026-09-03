Осенняя обрезка сада: какие деревья можно резать, а какие лучше не трогать до весны

Каждый раз, когда я беру в руки секатор и подхожу к плодовому дереву, в голове всплывает один и тот же внутренний спор: а не рано ли я затеяла обрезку? Может, стоило дождаться весны? За годы работы с садом я поняла главное — однозначного ответа здесь нет.