Осенняя обрезка сада: какие деревья можно резать, а какие лучше не трогать до весны

Каждый раз, когда я беру в руки секатор и подхожу к плодовому дереву, в голове всплывает один и тот же внутренний спор: а не рано ли я затеяла обрезку? Может, стоило дождаться весны? За годы работы с садом я поняла главное — однозначного ответа здесь нет.
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