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Песков: участвующих в СВО граждан Индии вернут на родину

Песков: участвующих в СВО граждан Индии вернут на родину

Россия вернет граждан Индии, задействованных в СВО, на родину, как только будут установлены их личности и сформирован полный список, сообщил Дмитрий Песков на брифинге в Нью-Дели.

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