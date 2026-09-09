Прогноз погоды на 10 сентября. 🌥Переменная облачность. Без существенных осадков. 🌬Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 11-14 м/с.
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