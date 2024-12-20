Пол Маккартни и Ринго Старр воссоединились на концерте в Лондоне

В последний раз музыканты выступали на одной сцене пять лет назад. Вечером 19 декабря Пол Маккартни завершил свой концертный тур Sir Paul's Got Back выступлением в Лондоне — и порадовал поклонников, пригласив на сцену своего бывшего коллегу по The Beatles, барабанщика Ринго Старра, передаёт ПЖ.