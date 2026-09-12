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Тульские новости

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Тула отметила 880-летие, депутат Афонин поздравил жителей

Тула отметила 880-летие, депутат Афонин поздравил жителей

Тула отмечает 880-летие, город старше Москвы на год и за всю свою историю ни разу не был взят врагом.

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