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Слуцкий заявил, что "американский танковый батальон" не поможет Зеленскому вернуть Крым

Слуцкий заявил, что "американский танковый батальон" не поможет Зеленскому вернуть Крым

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что "американский танковый батальон" не поможет президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть Крым или изменить ход специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости.

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