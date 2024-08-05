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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Галлахер согласился перейти в «Атлетико» за 40 млн евро. Хавбек «Челси» подпишет 5-летний контракт

Как передает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник «Челси» дал согласие на переход в мадридский клуб и устно согласовал условия.

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