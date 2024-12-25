В Сирии курды начали контрнаступление против поддерживаемой Турцией оппозиции

Возглавляемые курдами боевики в Сирии, известные как Сирийские демократические силы (СДС), начали контрнаступление против поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии (СНА), чтобы вернуть себе районы вблизи северной части турецко-сирийской границы.
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