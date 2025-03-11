Из-за беспечности бригадира и стропальщика на промплощадке шкафом убило рабочего

На Ямале вынесен приговор по уголовному делу и смерти рабочего на промплощадке. По данным следствия и суда, 19 сентября 2023 года на территории одного из месторождений Пуровского района бригада рабочих коммерческой организации выполняла работы по демонтажу оборудования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии