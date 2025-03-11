Из-за беспечности бригадира и стропальщика на промплощадке шкафом убило рабочего

На Ямале вынесен приговор по уголовному делу и смерти рабочего на промплощадке. По данным следствия и суда, 19 сентября 2023 года на территории одного из месторождений Пуровского района бригада рабочих коммерческой организации выполняла работы по демонтажу оборудования.