Минобороны России сообщило о сбитых дронах и последствиях атаки ВСУ на объекты в Ростовской и Самарской областях

В ночь на 15 сентября российские средства противовоздушной обороны сбили 222 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над рядом регионов России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Правительство Рос...
- Вашингтон готовит...
- GS Поздний ужин оказ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым