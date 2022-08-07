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Настало время переходить на отечественное ПО? В России практически закончились лицензии для Microsoft Office

Настало время переходить на отечественное ПО? В России практически закончились лицензии для Microsoft Office

В России возник дефицит лицензий для Microsoft Office. В данный момент отсутствует возможность приобрести как облачный Microsoft 365, так и «коробочные» лицензии.

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