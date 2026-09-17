Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре голкипера «Балтики» Евгения Латышонка в матче 9-го тура РПЛ против сине-бело-голубых (2:3).
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