Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Генменеджер «Ванкувера» о трейде Хорвата в «Айлендерс»: «Надеялись оставить его, но довольны тем, что получили»

Генеральный менеджер «Ванкувера» высказался об обмене Бо Хорвата в «Айлендерс».  Канадский клуб получил за своего капитана форвардов Энтони Бовилье и Аату Рятю, а также выбор в первом раунде драфта (2023 или 2024 года).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх