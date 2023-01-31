Генменеджер «Ванкувера» о трейде Хорвата в «Айлендерс»: «Надеялись оставить его, но довольны тем, что получили»

Генеральный менеджер «Ванкувера» высказался об обмене Бо Хорвата в «Айлендерс». Канадский клуб получил за своего капитана форвардов Энтони Бовилье и Аату Рятю, а также выбор в первом раунде драфта (2023 или 2024 года).