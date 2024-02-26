Барнаульским службам поручили подготовиться к потеплению и ледяным улицам

Aнатолий Райков

Я до сих пор не могу понять,для чего к глобальному потеплению привлекли знаменитость Эрнста Мулдашева?По его теории авто совсем не виноваты,а виноваты в этом крупно рогатый скот.Около 20% скот портит воздух и выделяет в атмосферу углекислый газ.Про авто ни слова.Около жилых многоквартирных домов,устраивают автостоянки.При чём,газоны,замуровывают под тротуарную плитку которая за год разрушается и требуется замена.Под асфальт,могут газоны закатать.Мало того что для стоянок спиливаются деревья,в придомовых полисадниках,так уничтожают целые аллеи,для стоянок,для магазинов чтобы было видно.А на голом месте,под солнцем машины ужасно раскаляются,что внутри машин,в салоне всё плавится и жар от машин поднимается вверх.Про эту экологию ни кто не скажет,а надо.