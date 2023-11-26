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В США умер полицейский, осужденный за убийство Джорджа Флойда

В США умер полицейский, осужденный за убийство Джорджа Флойда

Бывший полицейский Дерек Шовин, отбывавший срок за резонансное убийство Джорджа Флойда, скончался в тюремной больнице в США (штат Аризона) спустя два года и пять месяцев после приговора суда.

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