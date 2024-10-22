Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 415 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Егорова
    Хоть кто-то пытался предотвратить полное уничтожение мужского населения Украины! И тех убрали!Шмыгаль: на Украи...
  • Евгений Саваровский
    Российское имущество - российскому обществу.Финский концерн F...
  • Виктория
    Бугайченко Нина 28 июл 2018 . Памяти Дениса Тена. _________________________ Как птица- гордый, сильный,смелый, Ты над...Юлия Липницкая пр...

Сенатор Епифанова посоветовала получать пенсию на карты "Мир" из-за кешбэка

Сенатор Епифанова посоветовала получать пенсию на карты "Мир" из-за кешбэка

Российским пенсионерам выгоднее всего получать выплаты на карты платежной системы "Мир". Это наиболее оптимальный способ, благодаря начислению процентов на остаток средств и повышенному кешбэку в некоторых банках, сказала "Газете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх