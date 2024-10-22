Сенатор Епифанова посоветовала получать пенсию на карты "Мир" из-за кешбэка

Российским пенсионерам выгоднее всего получать выплаты на карты платежной системы "Мир". Это наиболее оптимальный способ, благодаря начислению процентов на остаток средств и повышенному кешбэку в некоторых банках, сказала "Газете.
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