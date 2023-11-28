За 2023 год цены на кофе в России выросли на 15%

В 2023 году кофе в России подорожал на 15%. Директор по маркетингу компании «Милфудс» (выкупила финскую Paulig и развивает бренд Poetti) Михаил Глухов рассказал РИА Новости, что причина подорожания – в курсе доллара, однако в следующем году ситуация может измениться из-за устойчивости рубля.