Учителя естественно-научного профиля ЦФО повысят квалификацию в Государственном университете просвещения

Для учителей физики, химии, биологии, математики и информатики из образовательных организаций Центрального федерального округа 22 сентября стартовал очередной поток обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации.
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