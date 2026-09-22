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Учителя естественно-научного профиля ЦФО повысят квалификацию в Государственном университете просвещения

Учителя естественно-научного профиля ЦФО повысят квалификацию в Государственном университете просвещения

Для учителей физики, химии, биологии, математики и информатики из образовательных организаций Центрального федерального округа 22 сентября стартовал очередной поток обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации.

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