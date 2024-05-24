Евро опустился ниже 97 рублей впервые с февраля 2024 года, свидетельствуют данные торгов.К 11:41 мск доллар опускается на 0,49%, до 89,58 рубля, юань – на 0,56%, до 12,32 рубля, евро – на 0,68%, до 96,95.