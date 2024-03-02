Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что двуглавый орел на гербе России является символом симфонии между государством и церковью, перешедшим из Византии.
Патриарх Кирилл: двуглавый орел является символом симфонии государства и церкви
Комментарии
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Вадим Кузнецов
Тем не менее, нападение - это как минимум хулиганство. Можно простое, можно злостное. Если совершенное организованной группой, с заранее определенным намерением - то точно злостное. Статья УК РФ 213. Сокрытие преступления - тоже преступление, ст. 316 УК РФ. Вынесение заведомо неправосудного приговора УК РФ, ст. 305
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2 час.
Meerflieger
Закон, как известно от наших мудрых предков, что дышло...
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1 час.
Вадим Кузнецов
А это смотря какой закон. Россия, как страна посередине между Азией и Европой, живет сразу в двух правовых измерениях: в праве формальом и праве обычном. Например, кровная месть - это обычай, т.е. обычное право. Взятка за решение судебного дела - тоже обычное право. А вот принцип Dura lex, sed lex - это как раз право формальное. Удивительное положение России позволяет эти два вида права успешно комбинировать. А деревенские драки, или мордобой между приверженцами различных вероучений - этотоже обычное право. UPD: наши славные олигархи, в том числе и РПЦ, тоже очень успешно комбинируют право обычное и формальное. Я бы ничего не имел против, но Вован "Патриарх" Гундяев затеял приватизировать как понятие патриотизма, так и государственную идеологию в целом. Понятно, что идеология - это огромный бизнес и колоссальные бабки, но затея гарантированно приведет к кровище.
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1 час.
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