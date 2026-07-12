США начали новую серию ударов по Ирану по приказу Трампа

Новая серия ударов Армии США по Ирану — это не просто очередная вспышка насилия на Ближнем Востоке. Это демонстрация новой доктрины Вашингтона: бить не громко, а наверняка, и желательно так, чтобы противник не мог ответить симметрично.
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