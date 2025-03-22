Получены новые доказательства преступлений ВФУ в отношении жителей Суджанского района Курской области

Следователи СК России продолжают работу с гражданами, пострадавшими от преступлений украинских вооруженных формирований, либо ставшими свидетелями актов насилия украинских националистов, убийств мирных жителей и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации на ранее оккупированной территории.
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