Глава Астрахани Олег Полумордвинов поздравил местных волонтеров с праздником

И вручил наиболее отличившимся награды. Вчера, в отмечаемый в России День волонтера, мэр Астрахани Олег Полумордвинов в неформальной обстановке встретился с астраханскими добровольцами, которые вносят вклад в различные сферы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии