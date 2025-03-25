Лавров: Уиткофф понял суть конфликта на Украине, но переоценивает элиты в Европе

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, похоже, осознал суть конфликта на Украине, однако он переоценивает европейские элиты, которые стремятся не позволить Владимиру Зеленскому проявить слабость.
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