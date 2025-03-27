"Наступит тишина, но не мир": отец Матвей рассказал о пророчестве с Валаама

Священник Матвей Коваленко из Сортавалы напомнил о древнем пророчестве из Валаамского монастыря.Время сейчас неспокойное, а потому люди всё чаще вспоминают старые пророчества, пытаясь истолковать их в контексте происходящего в мире.
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