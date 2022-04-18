Как Басков заработал на скандале вокруг своего имени

Николай Басков в числе первых поддержал проведение спецоперации на Донбассе. На артиста тут же посыпался шквал критики, а в Украине «натурального блондина» даже внесли в «чёрный список».
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