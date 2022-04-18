TVcenter.ru

381 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • eugeen W
    Когда-то, в телепередаче "33 квадратных метра" у них были громоздкие, полуюморные, новости. До юморных эти новости не...«Идите мыть испан...
  • адам гогов
    его отгадали в самом начале. ну и зачем он там нужен. и даже зрители его не спасли. Радригес всё правильно сделал.“Каким местом дум...
  • Олег Орехов
    петь не умеет.все чето выдавливает из себя...чо они все свою родню суют везде.Ну нет таланта.Иди в медсестры в доярки )Вслед за Галкиным...

Как Басков заработал на скандале вокруг своего имени

Как Басков заработал на скандале вокруг своего имени

Николай Басков в числе первых поддержал проведение спецоперации на Донбассе. На артиста тут же посыпался шквал критики, а в Украине «натурального блондина» даже внесли в «чёрный список».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх