ПВО перехватила больше десяти дронов: Предотвращены теракты в двух областях России

В течение прошедшей ночи противовоздушная оборона России перехватила 14 вражеских дронов.По данным Министерства обороны России, ночью были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории нашей страны.
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