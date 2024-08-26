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Петербургский дневник

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В России могут запустить сразу 4 новые программы льготной ипотеки

В России могут запустить сразу 4 новые программы льготной ипотеки

Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков В РФ могут появиться четыре новые льготные ипотечные программы, которые будут рассчитаны на молодых специалистов, а также людей, занятых в промышленности, строительстве и науке.

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