В России могут запустить сразу 4 новые программы льготной ипотеки

Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков В РФ могут появиться четыре новые льготные ипотечные программы, которые будут рассчитаны на молодых специалистов, а также людей, занятых в промышленности, строительстве и науке.