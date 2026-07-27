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Газета.ру

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Песков: нельзя не видеть тенденцию, что Украина расширяет географию ударов

Песков: нельзя не видеть тенденцию, что Украина расширяет географию ударов

Сегодня нельзя не видеть тенденцию, что Украина расширяет географию боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя удары украинских войск по судам в Каспийском море, передает РИА Новости.

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