Песков: нельзя не видеть тенденцию, что Украина расширяет географию ударов

Сегодня нельзя не видеть тенденцию, что Украина расширяет географию боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя удары украинских войск по судам в Каспийском море, передает РИА Новости.
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