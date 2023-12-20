Невоенный анализ-46. Итоги года (украина)

Политика как он...
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Политика как она есть

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Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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Игорь
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18 час.
Игорь
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18 час.
Н
Нина
Все так. Заранее было понятно, кто победит. Предупреждали, увещевали, но раз попались в руки темным силам, приняли всей душой их сторону, уже не вырваться, просто так не отпустят, пока всех не погубят. Ужас!!! Больше слов нет, только приходится наблюдать погибель. И вина самих себя.
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18 час.

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