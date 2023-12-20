Невоенный анализ-46. Итоги года (украина)

Н

Нина

Все так. Заранее было понятно, кто победит. Предупреждали, увещевали, но раз попались в руки темным силам, приняли всей душой их сторону, уже не вырваться, просто так не отпустят, пока всех не погубят. Ужас!!! Больше слов нет, только приходится наблюдать погибель. И вина самих себя.