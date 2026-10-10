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Регионы России

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Лучший бомбардир «Лады» Райли Савчук переходит в ЦСКА за 50 миллионов рублей

Лучший бомбардир «Лады» Райли Савчук переходит в ЦСКА за 50 миллионов рублей

Канадский нападающий Райли Савчук продолжит карьеру в московском хоккейном клубе ЦСКА. За игрока 27 лет от «Шанхай Дрэгонс» столичный клуб выплатит компенсацию в размере 50 миллионов рублей.

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