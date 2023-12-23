Работу нижегородских "разливаек" власти планируют урегулировать в 2024 году

Вопрос с работой "разливаек" в Нижегородской области могут решить к середине 2024 года.По словам главы областного Заксобрания Евгения Люлина, инициативу нижегородского парламента об изменении законодательства в отношении подобных заведений Госдума уже приняла в I чтении.