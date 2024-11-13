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Царьград

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  • Сергей Козлов
    Ни кто не знает ни причины но все доки и готовы критиковать не торопитесь надо все выяснить а потом писать и вставить..."Происходит бунт"...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Сама стремилась к этому... И нечего пенять коли рожа крива..."Живу как собака"...
  • Елена Князева
    Выплат нет. Практически совсем. По тяжёлому ранению,вообще снимают с довольствия. И на что должен жить,не известно. В..."Происходит бунт"...

Пенсионерка попалась под руку пьяному мигранту в Москве: Жестокость объяснил полковник МВД. Есть три причины

Пенсионерка попалась под руку пьяному мигранту в Москве: Жестокость объяснил полковник МВД. Есть три причины

Пенсионерка попалась под руку пьяному мигранту в Москве. Немотивированную жестокость этого гастарбайтера и ему подобных объяснил полковник МВД в отставке Алексей Родин.

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