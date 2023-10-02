Выигравшие выборы оппозиционные силы выступали за прекращение военной поддержки ВСУ.Неожиданные события в Словакии могут значительно повлиять на решение властей о дальнейшей военной поддержке киевского режима.
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