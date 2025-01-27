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VA says it has put 60 employees on leave under Trump’s DEI ban

VA says it has put 60 employees on leave under Trump’s DEI ban

Officials with Veterans Affairs announced on Monday that the department had completed the "initial implementation" of President Donald Trump's executive order to end DEI programs, putting 60 employees on leave.

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