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Царьград

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«Яндекс» запускает Yandex B2B Tech: новый взгляд на корпоративные решения

«Яндекс» запускает Yandex B2B Tech: новый взгляд на корпоративные решения

Компания «Яндекс» представила бизнес-группу Yandex B2B Tech для корпоративных пользователей. Предлагая интегрированные решения, она объединяет продукты Yandex Cloud и «Яндекс 360», чтобы поддержать бизнесы всех масштабов в оптимизации затрат и ускорении внедрения технологий.

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