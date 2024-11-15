«Яндекс» запускает Yandex B2B Tech: новый взгляд на корпоративные решения

Компания «Яндекс» представила бизнес-группу Yandex B2B Tech для корпоративных пользователей. Предлагая интегрированные решения, она объединяет продукты Yandex Cloud и «Яндекс 360», чтобы поддержать бизнесы всех масштабов в оптимизации затрат и ускорении внедрения технологий.