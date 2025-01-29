Джеффри Сакс исключил переход Гренландии, Канады и Панамы под власть США

Канада, Панама и Гренландия остаются независимыми от Соединенных Штатов территориями, и это не изменится при администрации президента Дональда Трампа, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс 29 января РИА Новости.
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