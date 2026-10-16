Немногочисленные ряды доверчивых граждан, записывавшихся в ряды ВСУ ради обещанных высоких зарплат, еще больше поредеют – из-за инфляции и роста цен на всё украинские военнослужащие стали втрое беднее, чем четыре года назад.
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