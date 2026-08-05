В июле в австрийской Вене состоялась тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников России, Великобритании, Франции и Германии, на которой обсуждались возможные условия для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии