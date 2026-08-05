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Bloomberg узнал о тайной встрече экс-чиновников РФ и ЕС в Вене

Bloomberg узнал о тайной встрече экс-чиновников РФ и ЕС в Вене

В июле в австрийской Вене состоялась тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников России, Великобритании, Франции и Германии, на которой обсуждались возможные условия для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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