Индикар. Палоу выиграл гонку на «Лагуне Секе» и возглавил чемпионат, у Грожана лучший результат в истории команды

Двукратный и действующий чемпион «Индикара» Алекс Палоу, выступающий за «Чип Гэнасси», во второй раз за три последних сезона стал сильнейшим на треке «Лагуна Сека», менее чем на две секунды опередив гонщика «Андретти» Колтона Херта в стратегической борьбе.